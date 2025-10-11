К движению Карапетяна в Армении присоединились 5 тыс. волонтеров

Замглавы группы компаний "Ташир" Нарек Карапетян сообщил, что на следующей неделе на площади Свободы в Ереване "Мер дзевов" проведет митинг в поддержку арестованного бизнесмена

Самвел Карапетян © Александр Саверкин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 11 октября. /ТАСС/. В Армении к движению "Мер дзевов" ("По-нашему") Самвела Карапетяна присоединились 5 тыс. волонтеров за полтора месяца. Об этом заявил в беседе с журналистами глава координационного совета волонтерского движения "Мер дзевов", замглавы группы компаний "Ташир" племянник российского бизнесмена Нарек Карапетян в ходе первого отчетного собрания.

"<...> ряды команды пополнены и есть первые результаты. <…> Сегодня к движению "Мер дзевов" присоединились 5 000 волонтеров, сотни людей ежедневно связываются с нами и присоединяются к нам, причина - Самвел Карапетян, его имя, - сказал он. - Благодаря его идеям и программам мы сделаем Армению образцовой страной". Нарек Карапетян выразил уверенность, что если число сторонников движения, о намерении запустить которое было заявлено полтора месяца назад, продолжит пополняться такими же темпами, в ближайшие месяцы их "будет десятки тысяч, что станет хорошей "закваской" для достижения необратимых изменений в стране".

Нарек Карапетян также сообщил, что на следующей неделе на площади Свободы в Ереване "Мер дзевов" проведет митинг в поддержку арестованного Самвела Карапетяна.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Самвела Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Позднее премьер Армении Никол Пашинян призвал тех, кто делает подобного рода заявления, сначала отказаться от гражданства других стран.