В Израиле прошел массовый митинг в поддержку плана Трампа

Перед демонстрантами выступили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и дочь главы государства Иванка Трамп

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 октября. /ТАСС/. Тысячи израильтян приняли участие в массовом митинге в Тель-Авиве в поддержку мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Перед собравшимися выступили спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп - дочь американского лидера. Их выступление транслировали центральные каналы израильского телевидения.

Митингующие горячо приветствовали американских гостей и благодарили их за посредничество в урегулировании кризиса, в результате чего в ближайшее время должны быть освобождены израильские заложники, удерживавшиеся два года палестинскими радикалами в Газе. Уиткофф в своей речи выразил надежду на скорейшее возвращение всех заложников, согласно договоренностям, и отметил роль Трампа в достижении этого соглашения.

"Мы все обязаны благодарить президента Трампа. Даже в самые худшие времена он отказывался согласиться с тем, что Ближний Восток обречен. Он объединил государства, которые прежде были разделены конфликтами, длившимися из поколения в поколение, и показал нам, что общий мир лучше, чем общая боль", - уверен спецпосланник американского лидера.

Он также отметил вклад в урегулирование арабских и мусульманских стран, в первую очередь, Турции и Катара. Его выступление периодически прерывали благодарственные возгласы: "Спасибо, Трамп!" и "Спасибо, Уиткофф!" Но когда спецпосланник упомянул в положительном ключе имя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, толпа отреагировала негодованием.

Выступивший вслед за Уиткоффом Кушнер призвал собравшихся "выстроить мосты понимания" между народами и сделать Ближний Восток мирным местом. Вместе с тем он предложил дождаться освобождения всех заложников, прежде чем устраивать торжества. "Мы не будем праздновать сегодня, мы будем праздновать в понедельник, когда завершится первая фаза [мирного плана по Газе]", - сказал Кушнер.

Иванка Трамп, в свою очередь, выразила надежду на то, что теперь на Ближнем Востоке "открывается новая глава", пора "исцеления" и "долгосрочного и прочного мира".

Первый этап урегулирования в Газе

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.

Вечером 9 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила на брифинге, что режим прекращения огня в анклаве вступит в силу в течение 24 часов после одобрения кабмином этих договоренностей. Израильские войска в этот момент будут выведены из центральных районов Газы и разместятся на согласованной линии внутри сектора. При этом под военным контролем Израиля останется 53% территории анклава, уточнила Бедросян. Затем, по ее словам, "откроется 72-часовое окно", и за это время все израильские заложники будут возвращены домой.