Geo: на границе с Афганистаном армия Пакистана захватила 19 блокпостов

По информации телеканала, ВС Пакистана заняли блокпосты, которые поддерживали террористические формирования

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 12 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана захватили 19 блокпостов на границе с Афганистаном, которые оказывали поддержку террористическим формированиям, осуществляющим нападения в исламской республике. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на источник в органах безопасности страны.

По данным Geo, в воскресенье армия Пакистана нанесла ответный удар после того, как афганские вооруженные силы обстреляли несколько контрольных пунктов в граничащих с Афганистаном округах, в результате чего несколько блокпостов были уничтожены. Сообщается также о 19 захваченных контрольных пунктах. Армия Афганистана, как отмечает телеканал, понесла тяжелые потери. Также были ликвидированы группы боевиков запрещенных в исламской республике группировок ИГ (признано террористическим, запрещено в РФ) и "Движение талибов Пакистана", пытавшихся пересечь границу при огневой поддержке афганских ВС.

Согласно Geo, пакистанская армия применила артиллерию, танки, а также легкое и тяжелое вооружение. Кроме того, для нанесения ударов по укрытиям боевиков были задействованы авиация и беспилотники. Свою поддержку действиям армии Пакистана выразили старейшины племен, проживающих в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Подчеркивается, что реакцию Пакистана на агрессию Афганистана не следует рассматривать как акт войны. Ответные операции пакистанских ВС направлены только против укрытий и тренировочных лагерей боевиков, а мирное население Афганистана не является целью армии исламской республики