Глава МО Израиля назвал главную задачу после возвращения заложников

Исраэль Кац сообщил, что это будет уничтожение туннелей ХАМАС

Министр обороны Израиля Исраэль Кац © Yasin Ozturk/ Anadolu via Getty Images

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал главной задачей Израиля после возвращения удерживаемых радикалами заложников уничтожение туннелей радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

"Главной задачей Израиля после возвращения заложников станет уничтожение всех террористических туннелей ХАМАС в секторе Газа, как непосредственно силами Армии обороны Израиля, так и с помощью международного механизма, который будет создан под руководством и контролем США", - написал Кац в X.