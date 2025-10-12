СБУ объявила в розыск археолога Толстикова

Заведующий отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ имени А. С. Пушкина руководит Боспорской археологической экспедицией

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заведующего отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ имени А. С. Пушкина Владимира Толстикова. Это следует из данных украинского МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно базе данных, СБУ объявила Толстикова в розыск 27 июня.

Толстиков руководит Боспорской (Пантикапейской) археологической экспедицией. Боспорское царство - античное государство, которое было основано греческими переселенцами более 2,5 тыс. лет назад на обеих сторонах Керченского пролива. Столицей Боспора был Пантикапей (современный город Керчь).