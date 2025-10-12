Президент Мадагаскара сообщил о попытке госпереворота

Администрация Андри Радзуэлины осудила действия, противоречащие конституции и демократическим принципам

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина © REUTERS/ Siphiwe Sibeko

ХАРАРЕ, 12 октября. /ТАСС/. Администрация президента Мадагаскара Андри Радзуэлины сообщила, что в стране осуществляется попытка насильственного и незаконного захвата власти. Об этом информирует портал Orange.

"Администрация президента осуждает действия, противоречащие конституции и демократическим принципам, - цитирует портал коммюнике администрации. - В стране происходит попытка насильственного и незаконного захвата власти. Администрация президента выражает соболезнования семьям погибших и призывает к единству, призывает все жизнеспособные силы нации объединиться в защиту конституционного строя и национального суверенитета. Единственный путь выхода из нынешнего кризиса - диалог".