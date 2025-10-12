Экс-премьер Азаров призвал украинцев освободиться от западного ярма

Николай Азаров отметил, что украинцы воюют "сейчас не за свободу", а "как раз за ярмо"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Экс-премьер Украины Николай Азаров в ходе интервью ТАСС обратился к украинцам, призвав их освободиться от западного ярма и скотского отношения к себе.

"Уважаемые и дорогие мои соотечественники, потому что я всегда к ним обращался с таким обращением. Я знаю, что вы переживаете труднейшие времена, сложнейшие, но эти времена закончатся вашим освобождением. Освобождением вот от того ярма, которое нацепили на вас сторонники госпереворота и участники госпереворота, западные спецслужбы, - сказал он. - Вам надо освободиться. И тогда вы станете реально свободными".

Азаров отметил, что украинцы воюют "сейчас не за свободу", а "как раз за ярмо". "За то, чтобы с вами обращались вот так по-скотски, как обращаются ТЦК с нашими людьми. Ведь глядя на то, как затаскивают, избивают простых людей, сердце кровью обливается. Вот эти времена должны уйти в прошлое. Я уверен, что все восстановится, все можно восстановить. И благодатная Украина заживет нормальной жизнью", - подчеркнул экс-премьер Украины.

