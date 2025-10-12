Tasnim: Иран не примет участие в саммите по Газе в Египте

Мероприятие пройдет 13 октября в городе Шарм-эш-Шейх

ТЕГЕРАН, 12 октября. /ТАСС/. Иран не примет участие в "саммите мира", который состоится 13 октября в городе Шарм-эш-Шейх в Египте по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его информации, несмотря на приглашение, никто из представителей иранских властей не собирается лететь в Египет для участия в саммите.

10 октября израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск и что войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации". Они указали, что с этого момента начался отсчет 72 часов до освобождения заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС и его союзниками в секторе.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера сообщила, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.