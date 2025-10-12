Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk

Президент Белоруссии отметил, что против любого яда есть противоядие

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг возможных поставок американских ракет Tomahawk Киеву.

"Нам надо в этом плане успокоиться. У нашего друга [президента США] Дональда [Трампа] определенная тактика ведения работы, по самым острым вопросам прежде всего. Поэтому мне кажется, что он где-то "наклоняет" соответствующие органы власти и людей, где-то пожестче действует. А потом немножко отпускает и отходит. Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что завтра оно и полетит", - сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

При этом Лукашенко отметил, что против любого яда есть противоядие. "Думаю, что президент США это понимает лучше, чем кто-либо. Чтобы не скатиться в эту колею, когда к серьезному яду будет применено противоядие. Он понимает, что этого быть не должно. И думаю, что до этого не дойдет. Все будет нормально", - пояснил белорусский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Зарубину, что вопрос возможных поставок Tomahawk Киеву вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность.

11 октября портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что Трамп и Владимир Зеленский 11 октября "обсуждали возможность получения Украиной ракет Tomahawk большой дальности". В публикации не уточнялось, было ли принято американской стороной какое-либо окончательное решение относительно этого.