Лукашенко посоветовал Зеленскому договориться о мире

Президент Белоруссии вновь призвал услышать предложения Минска

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Булкин/ ТАСС

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Президент Белорусскии Александр Лукашенко дал совет Владимиру Зеленскому. Он рекомендовал ему "сесть и договориться".

Белорусский лидер в очередной раз призвал Зеленского услышать предложения Минска.

"Счастья ему на территории Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Поэтому надо сесть и договориться", - заявил Лукашенко.

Лидер Белоруссии также указал на положение, в котором находится Зеленский. По мнению Лукашенко, проблема в урегулировании ситуации вокруг Украины в большей степени заключается в Зеленском.