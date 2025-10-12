Вэнс: Индонезия готова направить войска в Газу для поддержания мира

Вице-президент США сообщил, что аналогичную готовность выразили несколько крупных мусульманских стран

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Несколько крупных мусульманских стран, в числе которых Индонезия, выразили готовность разместить свои войска в секторе Газа для поддержания режима прекращения огня и обеспечения безопасности в анклаве. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC News.

Он отметил, что США не планируют задействовать свои войска для обеспечения миротворческих функций. "В наши планы не входит введение [американских] войск в Газу и Израиль. <...> Здесь была небольшая неточность в сообщениях. Но мы будем следить за этим миром, чтобы обеспечить его долговечность", - сказал вице-президент.

"Другая хорошая новость, о которой, по-моему, мало говорили, это то, что Индонезия и ряд других стран с преимущественно мусульманским населением фактически предложили направить сухопутные войска в Газу, чтобы обеспечить проведение необходимых миротворческих операций. Это не то, чего ожидают от Соединенных Штатов. Это то, что собирается осуществить мусульманский мир", - резюмировал Вэнс.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу предложенного им мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. Сразу после этого заявления премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с Трампом и пригласил его выступить в Кнессете.

В ночь на 10 октября канцелярия Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября в 12:00 мск, а израильские войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации", официально проинформировала в тот же день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам Бедросян, после вступления в силу режима прекращения огня открылось "72-часовое окно", в течение которого удерживаемые ХАМАС в секторе Газа заложники должны быть возвращены домой.