Трамп заверил, что США хотят помочь Китаю, а не вредить ему

Председатель Си Цзиньпин просто переживает не лучший момент, считает американский президент

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены помочь Китаю, а не навредить ему.

"Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо! Высокоуважаемый председатель Си [Цзиньпин] просто переживает не лучший момент. Он не хочет [экономической] депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему", - написал он в социальной сети Truth Social.

Ранее американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир заявил в интервью телеканалу Fox News, что США, узнав из открытых источников о внесенных КНР изменениях в экспортный контроль, в том числе в отношении редкоземельных металлов, запросили переговоры по телефону с китайской стороной, однако Пекин отложил проведение беседы.

Ранее Трамп заявил, что не отказывался от встречи с Си Цзиньпином на предстоящем саммите АТЭС, но не уверен, состоится ли она.

Саммит АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу пройдет 31 октября - 1 ноября.