Глава МИД Афганистана заявил, что страна выступает за мир с Пакистаном

При этом Кабул готов защищать свою безопасность, подчеркнул Амир Хан Муттаки

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 октября. /ТАСС/. Кабул выступает за мирные отношения с Исламабадом, однако готов защитить свою безопасность, если потребуется. Об этом заявил глава афганского МИД Амир Хан Муттаки, который находится с визитом в Нью-Дели.

"Мы хотим нулевой напряженности и мирных отношений [с Пакистаном]. Но если отношения будут неправильно выстроены, мы также знаем, как обеспечить безопасность", - приводит слова Муттаки агентство IANS. Он добавил, что Пакистан должен "контролировать свои собственные контрольно-пропускные пункты", вместо того чтобы обвинять Афганистан.

Заявление Муттаки прозвучало на фоне сообщений о перестрелках в районе афганской провинции Гильменд. Отмечалось, что ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Официальные представители движения "Талибан" подробностей операции не предоставили. Афганский телеканал TOLO News сообщил о гибели в ходе столкновений по меньшей мере 58 пакистанских военных. Пакистанский телеканал Geo сообщил о гибели в ходе столкновений по меньшей мере нескольких десятков афганских военных.