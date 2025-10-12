Президент Палестины и эмир Катара примут участие в "саммите мира" по Газе
17:36
обновлено 17:49
КАИР, 12 октября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примут участие в "саммите мира", посвященном прекращению огня в секторе Газа, 13 октября.
С таким утверждением выступил египетский информационный портал As-Shorouq.
По данным его источников, в Шарм-эш-Шейх, где пройдет саммит, также прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.