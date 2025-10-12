SABC: президентские выборы в Камеруне прошли спокойно

Информация о каких-либо значительных инцидентах на избирательных участках не поступала, отметила радиостанция

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Welba Yamo Pascal

ПРЕТОРИЯ, 12 октября. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах завершилось в Камеруне, оно прошло в спокойной обстановке. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Читайте также

Как Камерун выбирает. За кого голосуют в стране со старейшим президентом в мире

Информация о каких-либо значительных инцидентах на избирательных участках не поступала, отметила радиостанция. В ряде округов уже начат подсчет голосов.

В бюллетени для голосования были внесены 12 кандидатов, в том числе действующий президент Камеруна 92-летний Поль Бийя, который добивается переизбрания на восьмой срок.

Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. Размер явки на итоговый результат выборов не влияет. Победитель, согласно закону, должен быть объявлен в течение ближайших 15 дней.