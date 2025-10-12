Полиция Косова сообщила, что выборы прошли без серьезных инцидентов

Явка сербов на севере края была высокой, отметили в Центральной избирательной комиссии

БЕЛГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Муниципальные выборы в самопровозглашенном Косове прошли без серьезных инцидентов, заявила косовская полиция. Голосование проходило в 38 муниципалитетах, где за посты глав администраций и депутатов муниципальных собраний боролись 93 политических субъекта, включая 12 сербских партий и гражданских инициатив.

"Мы установили контакт между полицейскими следователями и прокуратурой, были в контакте и с наблюдателями от партий, все прошло без происшествий. Сообщения о возможных нарушениях проверены, оснований для возбуждения дел не было", - заявил заместитель директора полиции в регионе Север Ветон Эльшани.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей по Косово и Метохии по предварительным подсчетам составила 39,4%. На севере края, где компактно проживают сербы, она была заметно выше: в Косовска-Митровице - 45,84%, в Звечане - 59,75%, в Зубин-Потоке - 58,83%, в Лепосавиче - 27,81%.

"Сегодняшние выборы в Косово и Метохии имеют огромное значение для нашего народа, проживающего там, но и для всех нас. Мы ожидаем, что воля граждан, выраженная свободным и демократическим образом, будет уважаться. Возможно, впервые за многие годы существует реальный шанс подтвердить волю сербов, живущих в Косово и Метохии, наконец установить свою автономию в соответствии с ранее достигнутыми Брюссельскими соглашениями", - заявил премьер Сербии Джуро Мацут.

Сербы участвуют в выборах с целью вернуть себе посты в органах местной власти на севере Косово, которые они покинули в 2022 году в знак протеста против действий Приштины. Директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович ранее призвал соотечественников активно участвовать в голосовании, назвав его "решающим для сербских муниципалитетов".

Президент Сербии Александар Вучич, комментируя избирательный процесс, напомнил, что с 2021 года в крае зафиксировано более 700 нападений на сербов. Он также обвинил власти в Приштине в систематическом давлении на сербское население.

Статус непризнанного Косова

Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Документ также санкционировал международное гражданское и военное присутствие в крае. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств Евросоюза.

В последние несколько лет косовские власти прекращают работу сербских госучреждений в северной части края с сербским большинством. Подконтрольные Приштине полицейские силы также проводят задержания местных сербов под различными предлогами.