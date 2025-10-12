Maan: КПП "Рафах" будут контролировать 200 палестинских полицейских

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 12 октября. /ТАСС/. Работу контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа будут контролировать 200 сотрудников палестинской полиции специального назначения. Об этом сообщило агентство Maan со ссылкой на источник.

По его информации, в их числе будут полицейские, которые прошли необходимое обучение в Египте. Источник также подтвердил, что в настоящее время идет подготовка к открытию погранперехода, которое запланировано на 14 октября.

11 октября телеканал Al Arabiya со ссылкой на египетский источник сообщил, что с 14 октября КПП "Рафах" возобновит свою работу "в обоих направлениях", что позволит в том числе вывезти раненых палестинцев, а также нуждающихся в медицинской помощи тяжелых пациентов на лечение в египетские больницы. Кроме того, желающие смогут вернуться в палестинский анклав. При этом "грузовики с гуманитарной помощью въезжать через КПП не будут, поскольку он предназначен только для частных лиц".

КПП "Рафах" изначально был предназначен только для передвижения людей и лишь после 7 октября 2023 года под давлением исключительных обстоятельств палестино-израильской эскалации египетским властям пришлось реорганизовать его работу, чтобы сделать возможным проезд грузовиков, бензовозов и других транспортных средств.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара и США, к консультациям также присоединилась Турция. В четверг стороны конфликта достигли договоренностей по реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного президентом США Дональдом Трампом. В пятницу израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября в 12:00 мск, а войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации".