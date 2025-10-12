Трамп допустил разговор с Россией о Tomahawk перед поставками их Киеву

Президент США сообщил, что может отправить эти ракеты на Украину в случае отсутствия урегулирования

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что до принятия решения относительно поставок американских ракет Tomahawak на Украину он, возможно, должен будет обсудить этот вопрос с российской стороной.

"Я, честно говоря, возможно, должен поговорить с Россией о Tomahawk", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета во время полета на Ближний Восток. Он добавил, что может отправить Киеву эти ракеты, если "не будет урегулирования" украинского конфликта.

Трамп также сообщил, что в телефонном разговоре, состоявшемся 11 октября, обсуждал с Владимиром Зеленским поставку этих ракет.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях.