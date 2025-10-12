Трамп усомнился в необходимости активного применения международных сил в Газе

Президент США выразил уверенность, что режим прекращения огня в палестинском анклаве будет устойчивым

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что размещенные в секторе Газа международные силы не придется активно использовать в миссиях по поддержанию режима прекращения огня, так как Соединенные Штаты получили множество гарантий от сторон конфликта.

"Это будут хорошие, мощные силы. Полагаю, вряд ли нам придется их использовать. Думаю, что люди будут вести себя хорошо. Все знают свое место. Это будет здорово для всех", - сказал он журналистам во время полета на Ближний Восток в ответ на просьбу рассказать о формировании этой международной военной миссии по контролю за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа.

"У нас есть много устных гарантий, и не думаю, что они захотят меня разочаровать. У меня есть много устных гарантий, гарантий, которые не зафиксированы в письменной форме. Но они дали их мне, и я верю, что они будут очень твердо соблюдаться", - добавил Трамп.

Он также выразил уверенность, что режим прекращения огня в палестинском анклаве будет устойчивым. "Я думаю, что он сохранится. Много причин, по которым это будет продолжаться, но я думаю, что [прежде всего] люди устали от этого", - добавил Трамп.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC News сообщил, что несколько крупных мусульманских стран, в числе которых Индонезия, выразили готовность разместить свои войска в секторе Газа для поддержания режима прекращения огня и обеспечения безопасности в анклаве.