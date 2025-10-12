Трамп вновь связал кризис на Украине с плохой политикой Байдена и Обамы

Американский лидер отметил, что конфликта не случилось бы, если бы США управлял "просто приличный президент"

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что кризиса на Украине не произошло бы, если бы не политика его предшественников Барака Обамы и Джо Байдена.

"Если бы был просто приличный президент, не великий президент, как я, а если бы был приличный президент, то конфликта между Россией и Украиной не было бы. И я бы сказал, что это была плохая политика Байдена и Обамы", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета во время полета на Ближний Восток.

Трамп регулярно заявляет о том, что конфликта на Украине могло бы не быть, если бы президентские выборы в США 2020 года выиграл он, а не Байден. Кроме того, Трамп часто выражает сожаление, что кризис на Украине достался ему по наследству от предыдущей администрации, которую представляла Демократическая партия США, и что он лишь прилагает усилия для урегулирования этого конфликта.