БАПОР: в сектор Газа доставлено продовольствие для 1 млн человек

Партии груза достаточно, чтобы прокормить половину населения анклава

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) доставило в сектор Газа продовольствие для 1 млн человек. Об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном на ее странице в X.

Читайте также

Сломает хребет верблюду? Решил ли Трамп ближневосточную проблему

"За первые дни действия соглашения о прекращении огня БАПОР ввезло достаточно продовольствия, чтобы прокормить миллион человек - половину населения анклава. У нас есть запасы, а также средства и персонал, чтобы доставить их", - сообщается в публикации.

Также в БАПОР отметили, что агентство, опираясь на 75-летний опыт работы в секторе Газа, "располагает знаниями, сетью и планами для эффективного распределения помощи по всему региону". "Нам просто нужен зеленый свет от израильских властей", - подчеркнули в агентстве.

Ранее сообщалось, что к 11 октября въезда в сектор Газа ожидали по меньшей мере 6 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью. Представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Мартин Фрик отмечал, что еще порядка 100 тыс. тонн продовольствия находятся в пути и, как только они прибудут в анклав, "продуктов будет достаточно для снабжения Газы примерно на три месяца при условии безопасного и надежного доступа".

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара и США, к консультациям также присоединилась Турция. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного президентом США Дональдом Трампом. 10 октября израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в этот день в 12:00 по местному времени (совпадает с мск), а войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации".