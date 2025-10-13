Трансляция

Возвращение заложников в Израиль из Газы. Видеотрансляция

Израильские заложники, два года находившиеся в плену у радикального палестинского движения ХАМАС, возвращаются домой. Их прибытия, которое, как ожидается, состоится в ближайшее время, дожидаются на израильской военной базе Реим, расположенной рядом с сектором Газа.

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители еврейского государства и радикального движения достигли договоренностей по первому этапу предложенного им мирного плана, предполагающего освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в полдень 10 октября, израильские войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации".

Вооруженные сторонники ХАМАС вторглись из сектора Газа на израильскую территорию 7 октября 2023 года. В результате атаки были убиты около 1,2 тыс. человек, более 240 человек были взяты в заложники. Атака стала самой кровопролитной в истории еврейского государства. В ответ израильские войска начали полномасштабную операцию в секторе Газа, стремясь уничтожить военно-политическую структуру ХАМАС и освободить похищенных. По последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в ходе боев, превысило отметку в 67 тыс., еще свыше 169 тыс. получили ранения.