МИД КНДР: отношения Москвы и Пхеньяна вошли в период бурного развития

В июне 2024 года Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, "который вечно будет сиять в истории развития российско-корейских дружественных отношений"

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Отношения Москвы и Пхеньяна при председателе государственных дел КНДР Ким Чен Ыне вошли в период бурного развития. Об этом заявили в МИД КНДР по случаю годовщины установления дипломатических отношений.

"Корейско-российские отношения дружбы преодолевали всякие испытания и проверки истории с тех пор, как был сделан первый шаг к боевому братству и товарищескому содружеству благодаря предыдущим вождям", - указывает министерство иностранных дел. Его заявление было опубликовано на официальном сайте накануне. СССР и КНДР установили двусторонние отношения 12 октября 1948 года.

"Сегодня эти отношения, которые неизменно продвигались по пути дружбы, сплоченности и добрососедства, под мудрым руководством уважаемого товарища Ким Чен Ына встретили период бурного развития", - отмечают дипломаты народной республики. В Пхеньяне напомнили, что в июне 2024 года РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, "который вечно будет сиять в истории развития российско-корейских дружественных отношений".

МИД КНДР подчеркнул, что неизменная позиция правительства КНДР состоит в необходимости дальнейшего развития двусторонних отношений и открытия новых "периодов их всестороннего расцвета". В Пхеньяне напомнили, что СССР был первым государством, которое установило дипломатические отношения с КНДР.

10 октября КНДР отмечала 80-летие правящей Трудовой партии Кореи. Российскую делегацию на торжествах возглавлял заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.