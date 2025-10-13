Kan: первую группу израильских заложников передали МККК в Газе

По данным телерадиокомпании, группа насчитывает семь человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Палестинские радикалы передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста первую группу освобождаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщила израильская телерадиокомпания Kan.

По ее информации, первая группа насчитывает семь человек. Всего в течение дня ожидается освобождение 20 живых заложников.

По данным телеканала Al Aqsa, пленников к месту освобождения доставили сторонники военного крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".