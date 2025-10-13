Посол Израиля в ЕС: для участия в плане по Газе нужно снять с повестки санкции

Ави Нир-Фельдкляйн отметил, что Израиль беспокоят остановка финансирования Евросоюзом программы двухстороннего партнерства на сумму €14 млн и угроза заморозки торговой части соглашения об ассоциации между ЕС и еврейским государством

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Европейскому союзу для полноценного участия в реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа необходимо снять с повестки вопрос санкций против Израиля и отменить уже введенные ограничения. Об этом в интервью европейскому изданию Politico заявил новый посол еврейского государства в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн.

"Если вы хотите стать частью этого [процесса], вам [ЕС] действительно необходимо расчистить пространство от того, что довлеет над нашими отношениями" , - сказал дипломат.

Он добавил, что Израиль в целом позитивно настроен в отношении намерений стран ЕС получить место в "Совете мира", который, согласно плану Трампа, должен будет взять на себя внешнее управление Газой на переходный период. Как указал посол, ЕС необходимо будет обсудить этот вопрос с МИД Израиля. При этом со стороны еврейского государства "возникнет некоторое сопротивление" этой инициативе, если тема санкций останется на повестке дня.

По словам Нир-Фельдкляйна, Израиль беспокоят два пункта: остановка в сентябре 2025 года финансирования Евросоюзом программы двухстороннего партнерства на сумму €14 млн и угроза заморозки торговой части соглашения об ассоциации между ЕС и еврейским государством. Посол подчеркнул, что ЕС должен возобновить выделение средств и снять с повестки вопрос пересмотра соглашения об ассоциации. Кроме того, Еврокомиссия заявляла о намерениях ввести санкции в отношении отдельных израильских чиновников и политиков, Нир-Фельдкляйн добавил, что этот вопрос также должен быть исключен из дальнейшего обсуждения внутри Евросоюза.

Нир-Фельдкляйн считает, что с прекращением огня и началом реализации мирного плана в Газе появилась возможность перезагрузить отношения Израиля и ЕС. Шаги по деэскалации со стороны Евросоюза, по мнению посла, позволят "преодолеть эту кратковременную, неловкую ситуацию" и "возобновить те добрые отношения, которые были [раньше]".

Об урегулировании в Газе

Согласно опубликованному ранее администрацией президента США американскому плану урегулирования конфликта в Газе, предполагалось, что анклав перейдет под внешнее управление на переходный период. "Совет мира", как предлагается в плане, будет возглавлять Дональд Трамп, имена других его членов должны быть объявлены позднее. При этом в документе отмечалось, что в этот орган войдет в том числе бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера сообщила, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников: и живых, и погибших". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников в ближайшее время и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.