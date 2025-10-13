Армия Израиля получила подтверждение передачи Красному Кресту семи заложников

Они направляются к израильским военным

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Dawoud Abu

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Израильская армия получила от Международного комитета Красного Креста подтверждение, что его сотрудникам передана первая группа из семи освобождаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

"Согласно информации, полученной от Красного Креста, семь похищенных израильтян переданы им и теперь направляются к силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа", - говорится в заявлении военных.