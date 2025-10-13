FT: 59 евродепутатов зарабатывают в сферах, для которых готовят законы

По данным газеты, в Европарламенте запрещена "оплачивая лоббистская деятельность", однако депутатам разрешено работать в организациях, которые внесены в "реестр лоббистов"

Редакция сайта ТАСС

Здание Европейского парламента © Thierry Monasse/ Getty Images

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 59 депутатов Европарламента (ЕП) получают дополнительный доход в сферах, которые связаны с их законотворческой деятельностью, что может вызвать конфликт интересов. Об этом сообщило британское издание Financial Times.

По его данным, около 20 евродепутатов работают над законопроектами, которые напрямую связаны с их подработкой. Член Европейской народной партии, крупнейшей фракции в ЕП, Аксель Фосс возглавляет группу по обсуждению законов, связанных с персональными данными и регулированием работы искусственного интеллекта. В то же время он входит в совет по защите данных телекоммуникационного немецкого гиганта Deutsche Telekom и работает в юридической фирме Bietmann, специализирующаяся на защите данных.

Другой евродепутат, член "Европейских консерваторов и реформистов" от Румынии Георге Пиперя, по данным газеты, задекларировал доход в размере €641 тыс., что является самой большой суммой среди всех европарламентариев. Пиперя работает профессором юридического факультета и специалистом по делам, связанным с банкротством. В ЕП он входит в группу, которая занимается законами о банкротстве. В комментарии FT он заявил, что "вообще не участвует в деятельности фирмы", а его доход состоит "только из дивидендов". Чешский депутат Филип Турек от группы "Патриоты" работает консультантом в сфере автомобилестроения, в ЕП он ведет переговоры о правилах использования автомобильных аккумуляторов и занимается регулированием сферы электромобилей.

В ЕП запрещена "оплачивая лоббистская деятельность", однако евродепутатам разрешено работать в организациях, которые внесены в "реестр лоббистов". Помимо этого, в ЕП не запрещены конфликты интересов, при этом депутат обязан это декларировать. По данным FT, сильнее всего лоббизм депутатов бьет по сельскохозяйственной сфере, регулированию финансовой деятельности.