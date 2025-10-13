Посол Израиля в ЕС не исключил создания полноценного палестинского государства

Ави Нир-Фельдкляйн при этом отметил, что палестинцам необходимо признать Израиль как еврейское государство

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Новый посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн не исключил, что его страна может согласиться с созданием полноценного палестинского государства в будущем, при условии, что палестинцы в полной мере признают еврейское государство.

"Им необходимо признать Израиль как еврейское государство. <...> Мы должны увидеть гораздо более искреннее отношение палестинского руководства к будущему решению, и тогда, кто знает? Может быть, тогда этот вопрос снова будет рассмотрен", - заявил посол в интервью европейскому изданию Politico.

Он указал, что пока радикальное движение ХАМАС сохраняет то или иное влияние в секторе Газа, а ряд других палестинских политических сил отрицает право еврейского государства на существование, решение о размежевании Палестины и Израиля на основе принципа двух государств противоречит израильским интересам.

"Этот вопрос был на повестке дня [раньше], теперь этот вопрос снят с обсуждения. Но, знаете ли, жизнь вокруг динамична. Поэтому, я не знаю, как именно, но, возможно, когда мы увидим действительно искренние усилия [со стороны палестинцев], тогда это [решение] станет возможным", - добавил Нир-Фельдкляйн.

Он указал, что до атак 7 октября 2023 года правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допускало создание полноценного палестинского государства, но после начала войны в Газе эта позиция изменилась. В конце сентября этого года Нетаньяху заявлял, что Израиль исключает возможность создания палестинского государства.

На конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в этом сентябре о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Кроме того, 21 сентября Палестину признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян.

Об урегулировании в Газе

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Радикальное палестинское движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.