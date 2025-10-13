Глава МИД ФРГ скептически оценил перспективу участия Бундесвера в миссии в Газе

Йоханн Вадефуль отметил, что Германия сосредоточится на финансировании работ по восстановлению сектора Газа

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль скептически оценил возможность участия Бундесвера (ВС ФРГ) в миротворческой миссии в секторе Газа.

"Правительство это еще не обсуждало, но у меня есть сомнения, что участие немецких солдат было бы правильным решением", - сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Министр отметил, что "все возможно", но указал, что более приемлемым решением будет формирование такой миссии арабскими и мусульманскими странами. По словам Вадефуля, Германия сосредоточится на финансировании работ по восстановлению сектора Газа.

Он также допустил отмену ограничений на продажу Израилю вооружений, которые были введены в августе 2025 года. "Это было особое ограничение, оно распространяется только на оружие, которое могло бы применяться в секторе Газа. Мы проведем ревизию и будем внимательно следить, как будет развиваться ситуация далее", - пояснил министр.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. На 13 октября в Шарм-эш-Шейхе запланирован "Саммит мира", созываемый по случаю заключения сделки.