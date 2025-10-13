Премьер Франции выступит с заявлением перед парламентом 14 октября

В этот же день пройдет первое заседание совета министров с новым кабмином, на котором будет представлен проект бюджета на 2026 год

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню спустя сутки после назначения правительства выступит перед Национальным собранием (нижней палатой парламента). Об этом сообщила официальный представитель правительства страны Мод Брежон в эфире радио RTL.

"Заявление о политике правительства состоится завтра во второй половине дня. По времени будет уточнение, но, вероятно, в 15:00 (16:00 мск - прим. ТАСС)", - сказала она. Также, по словам Брежон, в этот же день утром пройдет первое заседание совета министров с новым кабмином, на котором будет представлен проект бюджета на 2026 год.

Официальный представитель правительства признала, что после заявления ему может быть выдвинут вотум недоверия, однако она призвала депутатов, желающих пойти на такой шаг, сделать это только после обсуждения конкретных законопроектов. Также, по ее словам, выражение недоверия правительству "проложит дорогу к роспуску парламента", который еще больше ухудшит образ Франции на мировой арене, ослабив ее, и негативно отразится на французах.

Лекорню 12 октября сформировал новое правительство республики. Свои посты, в частности, сохранили глава МИД Жан-Ноэль Барро и министр юстиции Жеральд Дарманен. На пост министра внутренних дел был назначен префект парижской полиции Лоран Нуньес, тогда как должность главы оборонного ведомства получила экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен. Предыдущий кабмин, также возглавляемый Лекорню, продержался меньше суток после обнародования списка министров, став самым недолговечным в истории Пятой республики.

Лидеры оппозиционных партий "Национальное объединение" и "Неподчинившаяся Франция" уже заявили о намерении автоматически выдвинуть вотум недоверия новому правительству после переназначения на пост премьера Лекорню. Лидеры других политических объединений после объявления списка министров не были столь категоричны: первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор не исключил, что его однопартийцы поддержат эти инициативы, однако после речи премьер-министра, глава "Экологистов" Марин Тонделье воздержалась от комментариев, а в стане "Республиканцев" вообще нет четкого понимания насчет дальнейших действий после того как ряд политиков, вошедших в правительство вопреки требованиям их лидера Брюно Ретайо, пообещали исключить из партии.