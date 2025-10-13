Прибытие в Израиль первой группы заложников из Газы показали на видео

Заложники пройдут первичное медицинское освидетельствование

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Прибытие в Израиль первой группы из семи освобожденных заложников из Газы показали на видео.

Заложники пройдут первичное медицинское освидетельствование, сообщила армейская пресс-служба еврейского государства.

Прресс-служба ЦАХАЛ перечислила имена освобожденных. Среди них Матан Ангрест, братья Зив и Гали Берман, Гай Гильбоа-Далаль, Омри Миран, Эйтан Мор и Алон Охель.

В течение дня в секторе Газа должны освободить в общей сложности 20 заложников. Это похищенные 7 октября 2023 года граждане Израиля, выжившие после двух лет в плену ХАМАС.