Трамп прибыл в Израиль

Американский лидер выступит в парламенте

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль. Трансляцию приземления его самолета в аэропорту Бен-Гурион вела пресс-служба израильского правительства.

У красной ковровой дорожки на летном поле его встречают президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаньяху в сопровождении почетного караула с военным оркестром.

Из аэропорта Трамп отправится в Иерусалим, где выступит перед Кнессетом (израильский парламент), после чего сразу вернется в аэропорт, откуда проследует далее в Египет для участия в "Саммите мира", созванном в свете заключения договоренностей об урегулировании в секторе Газа.