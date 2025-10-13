В Бундестаге пригрозили проверкой депутату от АдГ, который хочет посетить РФ

Маркусу Фронмайеру грозят проверкой

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Члены правящих партий Германии раскритиковали заместителя председателя парламентской фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) Маркуса Фронмайера за планы посетить Россию, ему грозят проверкой. Об этом сообщила газета Handelsblatt.

Фронмайер анонсировал свой визит в Россию 10 октября. Поездка запланирована на весну 2026 года. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Марк Хенрихманн заявил, что если Фронмайер посетит Россию во время боевых действий на Украине, то "в Бундестаге и в германских спецслужбах должны загореться красные лампочки".

Другой член ХДС Родерих Кизеветтер призвал АдГ воспрепятствовать поездке. Если она состоится, то, по его словам, Бундестагу будет необходимо обсудить, "возможна ли юридическая проверка в отношении депутата". Представитель Социал-демократической партии Германии Себастьян Фидлер назвал АдГ "партией изменников родины".

Маркус Фронмайер представляет молодежное крыло "Альтернативы для Германии". Впервые он был избран в Бундестаг в 2017 году в возрасте 26 лет. Летом текущего года земельное отделение АдГ в Баден-Вюртемберге выбрало Фронмайера кандидатом в премьер-министры на выборах в законодательное собрание, которые пройдут в 2026 году. При этом его шансы стать премьером Баден-Вюртемберга оцениваются как невысокие, поскольку АдГ уступает по уровню популярности другим политическим силам в регионе.