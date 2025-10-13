Axios: Трамп положительно оценил участие Аббаса в предстоящем "саммите мира"

При этом американский лидер указал, что не знает, с чем связано отсутствие Израиля на предстоящей встрече

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп положительно отозвался об участии президента Палестины Махмуда Аббаса в предстоящем "саммите мира" в египетском городе Шарм-эш-Шейх по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Его слова приводит портал Axios.

При этом Трамп указал, что не знает, с чем связано отсутствие Израиля на предстоящей встрече. Он отметил, что списком приглашенных сторон занималась египетская сторона. Президент США добавил, что мирное соглашение по Газе "может стать самым крупным проектом", в котором он "когда-либо участвовал".

Ранее в августе США отказали в выдаче виз Махмуду Аббасу и другим официальным лицам Палестинской национальной администрации для участия в мероприятиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Саммит мира" в египетском Шарм-эш-Шейхе созывается по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. При этом представители палестинского движения ХАМАС и Израиля, которые вели переговоры о перемирии в анклаве и об обмене удерживаемых там заложников на палестинских заключенных, от участия во встрече отказались. Как утверждает египетский информационный портал As-Shorouq, в "саммите мира" примут участие президент Палестины Махмуд Аббас. Ранее американский портал Axios сообщал, что на предстоящем саммите ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера сообщила, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.