В Бельгии сомневаются в необходимости закупки F-35 у США на фоне угрозы БПЛА

По словам министра обороны страны Тео Франкена, Бельгия закупает F-35, исходя из своих обязательств в рамках членства в НАТО

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Бельгийские парламентарии сомневаются в необходимости закупать у США истребители F-35 на фоне угроз, исходящих от беспилотников (БПЛА). Об этом пишет газета Le Soir.

"Есть основания задаться вопросом, не устарели ли такого рода истребители на фоне боевых действий с применением дронов", - сказал член Палаты представителей Бельгии Франсуа де Смет, комментируя доставку первых четырех американских истребителей F-35 в Бельгию.

Ему вторит депутат Палаты представителей от партии Реформаторское движение Матье Мишель, который считает, что "инвестировать сегодня в военную технику, которая поступит на вооружение только в 2035 году, значит рисковать получить вооружение, несоответствующее современным реалиям".

По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, Бельгия закупает F-35, исходя из своих обязательств в рамках членства в НАТО, при этом страна "продолжает вкладывать деньги в закупку БПЛА и систем антидроновой защиты". Как считает эксперт по вопросам экономики и военного дела Валли Стрейс, БПЛА и средства борьбы с ними никогда не заменят военные самолеты по типу F-35 в ходе полноценных боевых действий "против могущественного противника".

Всего Минобороны Бельгии заказало 34 истребителя F-35. Также в рамках Стратегической концепции обороны Бельгии на 2025-2034 годы предусматривается закупка у американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin еще 11 подобных истребителей.

3 октября Министерство обороны Бельгии сообщило о 15 неопознанных беспилотниках, они были замечены над авиабазой Эльзенборн на границе с Германией. Военное ведомство отказалось комментировать возможную принадлежность беспилотников.