Израиль присудил Трампу за Газу высшую награду страны

Президентская медаль почета будет вручена американскому лидеру в ближайшие месяцы

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Израиля решили вручить президенту США Дональду Трампу высшую гражданскую награду страны - Президентскую медаль почета. Об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства Ицхака Герцога.

Читайте также

Сломает хребет верблюду? Решил ли Трамп ближневосточную проблему

В ее заявлении отмечается, что тем самым будет отмечен вклад Трампа в освобождение израильских заложников в секторе Газа. Объявление о присуждении награды приурочено к визиту американского лидера в Израиль, начавшемуся в понедельник. Сама медаль будет вручена ему "в ближайшие месяцы", время и место вручения еще предстоит согласовать, уточнили в канцелярии.

"Наследие президента Трампа будет храниться в памяти многих поколений [жителей] Государства Израиль и еврейского народа. <...> Своими неустанными усилиями президент Трамп не только помог вернуть наших близких домой, но и заложил основы новой эры на Ближнем Востоке, основанной на безопасности, сотрудничестве и искренней надежде на мирное будущее. Для меня будет большой честью вручить ему израильскую Президентскую медаль почета", - прокомментировал это решение президент Герцог.

Президентская медаль почета была учреждена в Израиле по инициативе девятого президента еврейского государства Шимона Переса в 2012 году. Она вручается за вклад в развитие израильского общества, а также за гуманитарные достижения в мировом масштабе. Первым ее получил в 2012 году Генри Киссинджер, в разные годы награда вручалась, в частности, Бараку Обаме, Биллу Клинтону и Ангеле Меркель.

В годы президентства Реувена Ривлина (2014-2021) медаль не вручалась, традицию возродил нынешний глава государства Ицхак Герцог. В 2022 году он вручил награды Милошу Земану, Джо Байдену и Никосу Анастасиадису, занимавшим на тот момент посты президентов Чехии, США и Кипра соответственно.