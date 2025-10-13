Посольство Израиля в РФ подтвердило планы ХАМАС освободить Максима Харкина

О состоянии здоровья уроженца Донбасса информации пока нет

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Израильское посольство в РФ подтвердило ТАСС, что уроженец Донбасса Максим Харкин есть в списке из 20 заложников, которые должны быть освобождены ХАМАС.

"Да, он в списке 20 заложников, которых освобождают сегодня", - сказал собеседник агентства.

В посольстве уточнили, что пока не располагают информацией о состоянии здоровья Харкина. В Красном Кресте заявляли, что освобожденные "выглядят удовлетворительно".

В течение дня в Газе проходит освобождение в общей сложности 20 заложников - это похищенные 7 октября 2023 года израильтяне, оставшиеся в живых после двух лет в плену. Они были переданы представителям Международного комитета Красного Креста двумя группами: из 7 и из 13 человек.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.