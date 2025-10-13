Трамп пригласил Орбана на "саммит мира" в Шарм-эш-Шейхе

Премьер-министр Венгрии отметил, что Трамп добился прогресса в ближневосточном урегулировании, "и если мы не поддадимся на призывы сторонников войны, то он добьется этого и на Украине"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет присутствовать на "саммите мира", который проводится в Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения договоренности о прекращении огня в секторе Газа. Премьер сообщил, что отправился туда по приглашению президента США Дональда Трампа.

"По его приглашению я сегодня приму участие в "саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе, где лидеры США, Катара, Турции и Египта подпишут мирный план по Ближнему Востоку. Это огромное достижение. Президент Трамп добился этого, и если мы не поддадимся на призывы сторонников войны, то он добьется этого и на Украине. Мы должны оказать ему всю необходимую поддержку", - написал Орбан в Х.

По его словам, "существует глобальная сеть сторонников мира, которая работает сообща во имя мира повсюду, будь то на Ближнем Востоке, Кавказе или Украине". "Венгрия гордится тем, что является членом этой сети сторонников мира, альянса здравомыслящих людей", - добавил премьер.

29 сентября Белый дом обнародовал план Трампа, направленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.