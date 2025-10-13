Главный госпиталь Газы готов принять освобождаемых из тюрем палестинцев

Медицинские бригады завершили подготовку к оказанию первой необходимой помощи, отметили в министерстве здравоохранения анклава

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Главный госпиталь сектора Газа - медицинский комплекс "Ан-Наср" - готов к приему и оказанию неотложной помощи палестинцам, которые будут освобождены из израильских тюрем в рамках первого этапа плана по урегулированию в анклаве, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы.

"Медицинские бригады завершили подготовку к оказанию первой необходимой помощи и проведению осмотра освобожденных заключенных палестинцев по их прибытии в центр "Ан-Наср", - указывается в специальном заявлении Минздрава. Прибывающие в госпиталь, который расположен в городе Хан-Юнис, пройдут обязательный медосмотр, нуждающимся будет оказана неотложная помощь, затем на территории комплекса они встретятся со своими родственниками и близкими. По территории Газы автобусы с освобожденными палестинцами будут сопровождать представители Международного Комитета Красного Креста, которые примут их на границе анклава.

В обмен на 20 освобожденных заложников израильские власти обязались выпустить на свободу порядка 2 тыс. палестинских заключенных. Как передает агентство Maan, палестинцы освобождаются из двух тюрем. Из первой, расположенной к западу от города Рамалла, автобусы доставят бывших узников на Западный берег реки Иордан, а из второй - в сектор Газа, оттуда отдельная группа будет переправлена в Египет.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.