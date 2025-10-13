Трамп призвал позаботиться о людях, прежде чем говорить о "ривьере" в Газе

Американский лидер добавил, что в первую очередь необходимо начать демонтаж разрушенных в ходе боевых действий в Газе зданий и объектов инфраструктуры

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, находясь на борту своего самолета во время полета на Ближний Восток, заявил, что, прежде чем говорить о превращении сектора Газа в "ривьеру", необходимо позаботиться о живущих там людях.

"Я пока не знаю насчет ривьеры. Прежде всего необходимо позаботиться о людях", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов, запись разговора размещена на сайте Белого дома.

Он добавил, что в первую очередь необходимо начать демонтаж разрушенных в ходе боевых действий в Газе зданий и объектов инфраструктуры. Президент США подчеркнул, что разрушенные дома угрожают жизням местного населения. Трамп также сравнил текущее состояние анклава со стройплощадкой.

В феврале этого года Трамп заявлял, что рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа с целью превращения анклава в "ближневосточную Ривьеру". Тогда президент США сообщал о готовности направить туда американские войска и высказался за переселение палестинцев из Газы в Египет и Иорданию.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.