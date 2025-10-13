Премьер Молдавии Речан отказался возглавить следующее правительство

Кандидат в премьеры будет назван после консультаций с президентом Майей Санду

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан © AP Photo/ Aurel Obreja

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Действующий премьер-министр Молдавии Дорин Речан отказался возглавить правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов проевропейской Партией действия и солидарности (ПДС). Об этом объявлено на совместной пресс-конференции Речана и председателя ПДС Игоря Гросу.

"Мы планировали выдвинуть Речана кандидатом на должность премьер-министра, однако он сообщил нам, что его работа в правительстве завершается на этом этапе", - сказал Гросу.

Речан уточнил, что намерен уйти из политики и вернуться в бизнес. "Я не буду продолжать участвовать в общественной и политической жизни. Сразу после утверждения нового правительства я также откажусь от депутатского мандата и вернусь к своей профессиональной деятельности, которую временно оставил несколько лет назад", - сказал премьер.

Как уточнил Гросу, кандидатуру главы будущего правительства выдвинет президент Молдавии Майя Санду после консультаций с фракциями партий в парламенте. ПДС получает по итогам выборов большинство и может самостоятельно сформировать правительство. Отвечая на вопросы журналистов, Гросу отметил, что министры, которые хорошо зарекомендовали себя, скорее всего, сохранят свои посты. Однако последнее слово в этом вопросе остается за новым премьером.

Конституционный суд Молдавии должен утвердить результаты выборов 16 октября. После этого Санду подпишет указ о созыве первого заседания парламента. По данным ЦИК, ПДС получает 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года). Сформированный вокруг Партии социалистов Патриотический блок набирает 26 мандатов. В парламент также проходят блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), "Наша партия" и "Демократия дома" (по 6).