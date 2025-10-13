НАТО начала учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon

Настоящее ядерное оружие в них не задействовано, говорится в заявлении генсека альянса Марка Рютте

Редакция сайта ТАСС

Генсек НАТО Марк Рютте © AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. НАТО объявила о начале воздушных учений по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, настоящее ядерное оружие в них не задействовано. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Марка Рютте.

"13 октября НАТО начала свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Учения носят давно запланированный характер, - сообщил он. - Они не связаны ни с какими актуальными мировыми событиями и реальное ядерное оружие в них не задействовано".

В этом году учения проходят на авиабазе Волкел в Нидерландах и частично на авиабазе Кляйн-Брогель в Бельгии, которая считается одной из пяти баз хранения американских тактических атомных бомб в Европе, хотя США и НАТО никогда этого официально не признавали. В маневрах будет также задействована британская авиабаза Лейкенхит.

В учениях участвуют около 2000 военных и 70 самолетов из 14 государств НАТО, включая самолеты, способные нести ядерное оружие, к которым в том числе относятся стоящие на вооружении большинства стран НАТО самолеты F-16 (их отдельные модификации) и поступающие им на замену F-35. Кроме того в учениях задействованы самолеты дозаправки в воздухе, средства разведки и воздушный командный пункт.

НАТО целенаправленно реализует политику совместных ядерных миссий (Nuclear Sharing), которая подразумевает передачу американских ядерных тактических боезарядов неядерным странам блока. По указанию США в рамках общей ядерной миссии эти страны таким образом могут осуществлять удары ядерным орудием со своих носителей. Именно эта деятельность и отрабатывается в ходе маневров Steadfast Noon. Таким способом со времен холодной войны США стараются осложнить своим потенциальным противникам, в первую очередь, СССР и России обнаружение реальных носителей ядерного оружия.