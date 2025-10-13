WP: работа снабжающих едой нуждающихся в США организаций осложнилась шатдауном

По данным газеты, такие организации по всей стране запасаются продовольствием, однако шатдаун начинает усугублять их положение, поскольку они зависят от государственного финансирования

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Американские организации, которые бесплатно предоставляют продуктовые наборы для нуждающихся, могут столкнуться с истощением запасов на фоне нехватки средств из-за приостановки финансирования федерального правительства (шатдауна) в США. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Читайте также

Минимум на неделю: онлайн-донаты и очереди за едой — чем грозит шатдаун в США

В публикации отмечается, что подобные организации по всей стране запасаются продовольствием, однако шатдаун начинает усугублять их положение, поскольку они зависят от государственного финансирования. По словам главы Share Food Program Джорджа Матайсика, помогать нуждающимся в штате Филадельфия, где базируется организация, стало сложнее. Он отметил, что еще до шатдауна они потеряли $8,5 млн государственных субсидий из-за курса администрации президента США Дональда Трампа на сокращение расходов. "Я никогда не видел наш склад таким пустым, как в последние три месяца. <...> А теперь к этому прибавился еще и шатдаун", - приводит газета его слова. Матайсик добавил, что запасов хватит еще на месяц, однако в случае дальнейшего отсутствия финансирования возникнут трудности.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) из-за отсутствия финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Дональда Трампа.