Макрон возложил вину за политический кризис во Франции на оппозицию

По словам французского президента, критические высказывания политиков в адрес переназначенного на пост премьера Себастьена Лекорню, как и нового кабмина, "не соответствуют ситуации"

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Оппозиционные партии, выступающие за автоматическое вынесение вотума недоверия недавно назначенному правительству Франции, несут ответственность за усугубление политического кризиса и должны сосредоточиться на служении интересам французов и стабилизации обстановки. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии в египетский Шарм-эш-Шейх по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

"Политические силы, которые приняли решение о вотуме недоверия [экс-премьеру] Франсуа Байру, и политические силы, которые сыграли роль в дестабилизации [нынешнего премьер-министра] Себастьена Лекорню, несут полную ответственность за этот беспорядок. Я же обеспечиваю преемственность, стабильность и буду продолжать это делать. Все должны продолжать работу в этом направлении", - сказал президент, чье заявление транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

По мнению главы государства, критические высказывания политиков в адрес переназначенного на пост премьера Лекорню, как и нового кабмина, "не соответствуют ситуации". На этом фоне он призвал всех "взять себя в руки" и работать в соответствии с тем мандатом, которым их наделили французы, и продолжать работу над улучшением повседневной жизни граждан, а также над "независимостью Франции". Макрон добавил, что проведет во вторник утром первое заседание совета министров в новом составе и выразил надежду на то, что "страна сможет двигаться вперед в условиях умиротворения и стабильности", а также в обстановке большого уважения между политическими силами.

"В этот момент все взоры обращены на Францию. И она должна нести послание стабильности и силы. И поэтому долг всех - работать на стабильность, а не делать ставки на нестабильность", - подчеркнул президент.

Новое правительство

Лекорню 12 октября сформировал новое правительство республики. Свои посты, в частности, сохранили глава МИД Жан-Ноэль Барро и министр юстиции Жеральд Дарманен. На пост министра внутренних дел был назначен префект парижской полиции Лоран Нуньес, тогда как должность главы оборонного ведомства получила экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен. Предыдущий кабмин, также возглавляемый Лекорню, продержался меньше суток после обнародования списка министров, став самым недолговечным в истории Пятой республики.

Лидеры оппозиционных партий "Национальное объединение" и "Неподчинившаяся Франция" уже заявили о намерении выдвинуть вотум недоверия новому правительству после переназначения на пост премьера Лекорню. Лидеры других политических объединений после объявления списка министров не были столь категоричны. Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор не исключил, что его однопартийцы поддержат эти инициативы, однако после речи премьера глава "Экологистов" Марин Тонделье воздержалась от комментариев, а в стане "Республиканцев" нет четкого понимания насчет дальнейших действий после того как ряд политиков, вошедших в правительство вопреки требованиям их лидера Брюно Ретайо, пообещали исключить из партии.