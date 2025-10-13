Генсеки СЕ и НАТО выступают за считавшиеся незаконными меры для "защиты демократии"

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Генеральные секретари Совета Европы и НАТО Ален Берсе и Марк Рютте выступают за использование мер, "которые раньше считались незаконными", для "защиты демократии" в ЕС от вмешательства и экстремистских групп. Об этом Берсе заявил в интервью европейскому изданию Politico.

Он подчеркнул, что видит "спад демократии" во всех без исключениях европейских странах", который происходит параллельно милитаризации Европы.

Они с Рютте согласились, что европейским странам ради безопасности "нужны системы защиты демократии параллельно с милитаризацией Европы". "Это непросто, поскольку мы должны использовать инструменты, которые мы бы сами считали незаконными в другом контексте", - заявил он, приведя в качестве примера возможность запрета партиям участвовать в выборах за несколько дней до голосования.

Берсе сообщил, что он обсуждал с Рютте необходимость "укрепления демократии" в Европе на полях саммита Европейского политсообщества в Копенгагене 2 октября. Там одной из основных тем были только что завершившиеся выборы в Молдавии, где победа была обеспечена лоялистам президента Майи Санду.

Из его слов следует, что "спад демократии" в его глазах - это не отмены результатов выборов или манипулирование подсчетом голосов, а победы на выборах "неправильных" политических сил.

"Через 5, 10, 15 лет Европа станет гораздо более милитаризованной, чем сегодня. Параллельно мы наблюдаем сильный спад в демократии. Я бы сказал везде, без исключений, откровенно говоря, даже в странах с высоким качеством демократий. Кто знает, вдруг экстремистская группа выиграет где-нибудь выборы. Что это будет значить для безопасности в Европе? Это может быть опасно", - сказал Берсе.