Трамп: Израиль будет готов "протянуть руку дружбы" Ирану

По словам президент США, сделка по Газе явится "исторической зарей нового Ближнего Востока"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Кнессете (израильский парламент) заявит, что Израиль будет готов "протянуть руку дружбы" и Ирану.

"Даже для Ирана <...> рука дружбы и сотрудничества будет всегда протянута", - приводит текст американского лидера агентство Reuters.

Трамп также отметит, что сделка по Газе явится "исторической зарей нового Ближнего Востока". Президент США посоветует жителям анклава "сосредоточиться на экономическом развитии и стабильности", передает агентство.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.