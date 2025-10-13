Нетаньяху не сможет участвовать в "саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе

Это связано с начинающимся вечером 13 октября еврейским праздником Симхат-Тора

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу, что не сможет принять участие в "саммите мира", созываемом в городе Шарм-эш-Шейх по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, в связи с начинающимся вечером 13 октября еврейским праздником Симхат-Тора. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Нетаньяху был приглашен президентом США Трампом принять участие в конференции, которая состоится сегодня (13 октября - прим. ТАСС) в Египте. Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за приглашение, но сообщил, что не сможет принять участие в связи с приближением праздника", - говорится в заявлении.