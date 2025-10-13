Axios: Уиткофф и Кушнер встречались с ХАМАС для заключения сделки

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер лично встречались с представителями палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, встреча прошла на прошлой неделе. Отмечается, что эти переговоры стали ключевыми для заключения соглашения об урегулировании в секторе Газа.

По словам источников портала, встреча состоялась в египетском Шарм-эш-Шейхе в присутствии руководителей разведок Египта и Турции, а также высокопоставленных катарских чиновников. ХАМАС на встрече представляли четыре человека, в том числе глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя. Переговоры продолжались около 45 минут. В ходе них Уиткофф заявил, что заложники для движения "скорее обуза, чем преимущество", и предложил "вернуть людей домой по обе стороны границы". Он также подтвердил, что президент США Дональд Трамп поддержал "все 20 пунктов мирного плана и позаботится, чтобы все они были выполнены".

После представители ХАМАС и посредники удалились в отдельную комнату на совещание. Позже шеф Управления общей разведки Египта Хасан Рашад вернулся к Уиткоффу и Кушнеру и сообщил: " <...> Основываясь на встрече, <...> мы заключаем сделку".

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.