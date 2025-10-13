Axios: Нетаньяху пригласили на "саммит мира" в Египте по настоянию Трампа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Решение о приглашении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предстоящую встречу в Шарм-эш-Шейхе по случаю прекращения огня в секторе Газа было принято сегодня во время поездки главы правительства еврейского государства и президента США Дональда Трампа на лимузине из аэропорта имени Бен-Гуриона в Кнессет (израильский парламент). Об этом со ссылкой на источники сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

Накануне официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян заявила журналистам, что никто из официальных лиц страны не будет принимать участия в саммите. В понедельник канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси подтвердила, что Нетаньяху, а также президент Палестины Махмуд Аббас прибудут в Шарм-эш-Шейх и присоединятся к мероприятию.

Как указали источники Axios, Трамп заявил Нетаньяху в машине, что тот должен обязательно присутствовать на саммите. Израильский премьер согласился на это предложение, после чего Трамп сразу позвонил президенту Египта и попросил его пригласить Нетаньяху на саммит. После этого египетский лидер позвонил Нетаньяху и предложил ему присоединиться к работе саммита.

Высокопоставленный чиновник Белого дома подчеркнул, что ас-Сиси и Нетаньяху ни разу не разговаривали друг с другом напрямую после начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 года.

"Саммит мира" в египетском Шарм-эш-Шейхе созывается по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Ранее Axios сообщал, что на предстоящем саммите ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Великобритании, Германии, Индонезии, Иордании, Италии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Франции.