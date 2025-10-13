Рютте: НАТО не должна сбивать самолеты РФ в своем пространстве без необходимости

Генсек альянса отметил, что в иных случаях их нужно "вежливо проводить" из воздушного пространства

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что самолеты стран альянса должны пытаться сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве только "если они представляют угрозу", в остальных случаях их нужно "вежливо проводить" из воздушного пространства блока.

"Мы не должны сбивать российские самолеты только потому, что они зашли в наше воздушное пространство. Мы должны действовать пропорционально. Если этот самолет представляет угрозу, мы должны его сбить, но если он не представляет угрозу, мы должны вежливо проводить его обратно", - заявил Рютте на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне. Его выступление транслировала пресс-служба НАТО.

Отвечая на вопросы депутатов из прибалтийских стран, которые призывали НАТО атаковать российские самолеты, он выразил мнение, что НАТО якобы "неизмеримо сильнее России" в плане своей армии и ВВС, поэтому она должна "действовать пропорционально". Рютте добавил, что какой бы сильной НАТО ни была, этих сил недостаточно, чтобы исключить возможность "серьезного ущерба" в случае военного противостояния с Россией. Поэтому, по его словам, странам НАТО необходимо продолжать повышать военные расходы и наращивать свои военные силы.